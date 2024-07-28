Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri belli oldu! 81 il için liste çıktı!

Türkiye'nin nüfusu, 2023 yılında bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını paylaşarak ülkenin en düşük nüfuslu beş ilçesini de duyurdu. İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip bu sessiz köşeleri!