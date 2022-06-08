HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 36 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için saat verildi | 8 Haziran 2022 hava durumu

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzeyi), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA İÇİN YENİ UYARI: VALİLİK SAAT VERDİ

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.