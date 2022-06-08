HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 36 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için saat verildi | 8 Haziran 2022 hava durumu
Hava sıcaklıkları 2 gündür yaz mevsiminin altında seyir ederken vatandaşlar evden çıkmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 36 kente sarı kodlu uyarıda bulunulurken yağışların Ankara, Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Ankara Valiliği kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış için saat verdi. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte 8 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile (Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzeyi), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzeyi), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA İÇİN YENİ UYARI: VALİLİK SAAT VERDİ
Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR İÇ ANADOLU'DA GECE DE DEVAM EDECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün yine İç Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz Bölgesi'nin, iç Marmara'nın kuzeyinde gök gürültülü yağışlar var. Genellikle öğlen başlayan akşam son bulan yağışlar. Marmara'da sabahtan itibaren yağmur görülecek. İç Anadolu'nun doğu ve güneyinde gece de devam edecek" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Şen, "Bugün, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Artvin Ardahan ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Adana, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya ile Ankara, Çankırı çevrelerinde şiddetli yağmur var" ifadelerini kullandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı