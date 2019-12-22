İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün
Türkiye'nin ilk milli denizaltısı olma özelliğini taşıyan Piri Reis, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle suya indirildi. Gölcük'te yapılan törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapıldı. Başkan Erdoğan, 2022 yılı itibarıyla her yıl bir denizaltının daha suya indirileceğini müjdeledi. İşte tarihi törenden kareler...
Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle suya indirildi.
Törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapıldı.
Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.
2027'YE KADAR 5 DENİZALTI DAHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.
Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.