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İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

Türkiye'nin ilk milli denizaltısı olma özelliğini taşıyan Piri Reis, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle suya indirildi. Gölcük'te yapılan törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapıldı. Başkan Erdoğan, 2022 yılı itibarıyla her yıl bir denizaltının daha suya indirileceğini müjdeledi. İşte tarihi törenden kareler...

22.12.2019 16:19 - Son Güncelleme: 22.12.2019 16:20
İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle suya indirildi.

Törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapıldı.

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.

İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

2027'YE KADAR 5 DENİZALTI DAHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.

İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

ÖZELLİKLER
Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

İlk milli denizaltı Piri Reis suya indirildi! Türkiye için tarihi gün

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

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