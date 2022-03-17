Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne saatler kala CHP'li belediyeden saygısızlık! İzmir'de Çanakkale Şehitleri Anıtında tepki çeken görüntü

Emanet büyük ve bizim sırtımızda. Bugünün hatırası ve bu anıt; keşke böyle ıssız ve sefalet içinde bırakılmasaydı. Bu alanı Utanç Parkı'na dönüştürmüşler. Peki, böyle bir günde kendi yaptığı anıtı unutan, buraya bugün bile uğramayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi nerede? Biz söyleyelim. Dans gösterisi yapıyor. Buna karşı değiliz. Elbette yapabilir ama kendi elleriyle yaptığı Çanakkale Anıtı'nı böyle gözyaşları içinde bırakamaz" ifadelerini kullandı.

