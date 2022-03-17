Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne saatler kala CHP'li belediyeden saygısızlık! İzmir'de Çanakkale Şehitleri Anıtında tepki çeken görüntü
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne saatler kala İzmir Karşıyaka'da bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'nın bakımsız görüntüsü büyük tepki çekti. Parkta bir araya gelen AK Gençlik üyeleri anıtın hemen önünde bulunan süs havuzundaki çöpleri topladı.
İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı üyeleri, ilçede bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'nın bakımsızlıktan çöplüğe döndüğünü öne sürerek tepki gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "Panolar yıpranmış, sonrasında bakımsızlıktan okunmaz hale gelmiş" derken, Karşıyaka Belediyesi'nden, söz konusu park ve anıtın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su baskınlarını önleyecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında bulunduğunu, en kısa zamanda düzenlemenin yapılacağını, belediye olarak Çanakkale şehitlerinin ve verdikleri mücadelenin kutsallığına olan inançlarının tam olduğu açıklaması yapıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'nın bakımsız görüntüsüne AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü öncesinde tepki gösterildi. Parkta bir araya gelen AK Gençlik üyeleri anıtın hemen önünde bulunan süs havuzundaki çöpleri topladı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "Panolar yıpranmış, sonrasında bakımsızlıktan okunmaz hale gelmiş, bugünse ne yazık ki birer metal yığını halindeler. Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş. Sorarsanız, onlar cumhuriyetin bekçisi. Sorarsanız onlar kurtuluş ve kuruluşun partisi ama bakarsanız hepsi sözde. Aksi halde hep birlikte bu feci manzarada bir araya geliyor olmazdık" dedi.
'EMANET BÜYÜK VE BİZİM SIRTIMIZDA'
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde anıtın bakımsız görüntüsünün şehit ve gazilerin kemiklerini sızlattığını ifade eden Keseli, "CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin 2016 yılında yaptığı Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'ndayız. Çanakkale demek, Türk'ün namus bellediği vatanını, düşman postallarına teslim etmemesi demektir. Dünyaya diz çöktüren, sadece bizim değil pek çok milletin kaderini değiştiren bir hürriyet mücadelesi, bir kahramanlık destanıdır.
Emanet büyük ve bizim sırtımızda. Bugünün hatırası ve bu anıt; keşke böyle ıssız ve sefalet içinde bırakılmasaydı. Bu alanı Utanç Parkı'na dönüştürmüşler. Peki, böyle bir günde kendi yaptığı anıtı unutan, buraya bugün bile uğramayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi nerede? Biz söyleyelim. Dans gösterisi yapıyor. Buna karşı değiliz. Elbette yapabilir ama kendi elleriyle yaptığı Çanakkale Anıtı'nı böyle gözyaşları içinde bırakamaz" ifadelerini kullandı.
'İNSANIN AKLI ALMIYOR'
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Keseli, "Çanakkale zaferine sahip çıkmak, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, içinde kendi fotoğrafınızın da yer aldığı afişler astırmak mıdır, yoksa ilçemizde Çanakkale ruhunu yaşatmak için yapılan bu anıt parka sahip çıkmak mıdır? Halkın inandığı değerlerden besleniyorlar. İcraat yok. Hizmet yok. Tutarlılık yok. Atatürkçü ve vatansever Karşıyaka'mızda, kendi reklamınızla döneminizi tamamlamaya çalışırken icraatta bulunmayı düşünüyor musunuz? Belediye restoranına HDP logosunun ikizini astırıp seçtiğiniz tarafı biliyoruz da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hangi taraftasınız?