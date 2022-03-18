Destan taçlandı Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.