Geri sayım başladı | Milli Muharip Uçak KAAN Gök Vatan ile buluşuyor!

Türk savunma sanayii yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 27 Aralık'ta Gök Vatan 'da süzülecek Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı.

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ADINI DEVLET BAHÇELİ'DEN ALDI

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen milli muharip uçak KAAN, 1 Mayıs'ta görücüye çıkmıştı. Aynı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın adının artık KAAN olduğunu ve isim babasının da Devlet Bahçeli olduğunu duyurdu.