Geri sayım başladı | Milli Muharip Uçak KAAN Gök Vatan ile buluşuyor!

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi anlar yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük savunma sanayii projesi olan Milli muharip uçak KAAN, 27 Aralık'ta Gök Vatan'da süzülecek. KAAN ile Türkiye 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. İşte detaylar...
Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor.
Türk savunma sanayii yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 27 Aralık'ta Gök Vatan'da süzülecek Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı.
ADINI DEVLET BAHÇELİ'DEN ALDI
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen milli muharip uçak KAAN, 1 Mayıs'ta görücüye çıkmıştı. Aynı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın adının artık KAAN olduğunu ve isim babasının da Devlet Bahçeli olduğunu duyurdu.