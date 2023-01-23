Gerçek kış o gün geliyor! Resmen fırtına öncesi sessizlik! İstanbul'a kar uyarısı! 23,24,25,26,27 Ocak 2023 HAVA DURUMU raporu...
Geçen yıl soğuk ve kar yağışlı geçen Ocak ayı bu sene yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bıraktı. Ancak yakın zamanda soğuk bir sistemin Balkanlar üzerinden gelmesi bekleniyor. İstanbul kar yağışı için tarih verildi. İşte MGM tarafından yapılan 5 günlük hava durumu raporu...
İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Uzun zamandır sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Meteoroloji tarafından beklenen uyarı geldi. O gün itibariyle kış kendini hissettirecek. İşte güncel hava durumu ve detaylar...
AYIN SONUNDA KAR GELİYOR
Uzmanlar, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.
"10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti."
"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"
"Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir."