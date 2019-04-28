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MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuçları 8 Mart'ta açıklanan uzman erbaş alımı için seçim faaliterleri sürüyor. 5 Mart'ta başlayan seçim faaliyetleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, MSB KKK uzman erbaş, uzman çavuş, onbaşı alımı ne zaman yapılacak? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları...

28.04.2019 14:53 - Son Güncelleme: 28.04.2019 14:53
MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSB tarafından 5 Mart'ta başlayan seçim aşaması faaliyetlerinin son gün tarihi açıklandı. Peki, MSB KKK uzman erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı alımı ne zaman yapılacak? İşte 2019 MSB KKK sınav aşamaları...

MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

UZMAN ERBAŞ, ÇAVUŞ, ONBAŞI ALIMI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" faaliyeti 05 Mart 2019 tarihinde başlamış, başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar gruplar halinde 30 Mayıs 2019 tarihine kadar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmıştır." denildi.

MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

Şehir dışından gelen adaylara yönelik olarak;

MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

* MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) ulaşabilmeniz için; AŞTİ Otobüs terminalinde indikten sonra ANKARAY metro hattını kullanarak ve DİKİMEVİ durağında inerek Cebeci?ye gelebilirsiniz.

* DİKİMEVİ durağında indikten sonra Tıp Fakültesi Caddesi istikametinde 300 metre yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşabilirsiniz.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Seçim Aşamaları;

a. Yazılı Sınav
b. Evrak Kontrol
c .Fiziki Değerlendirme
ç. Fiziki Yeterlilik Testi
d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

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