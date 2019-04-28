MSB KKK uzman erbaş, çavuş, onbaşı alımı ne zaman? 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınav aşamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSB tarafından 5 Mart'ta başlayan seçim aşaması faaliyetlerinin son gün tarihi açıklandı. Peki, MSB KKK uzman erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı alımı ne zaman yapılacak? İşte 2019 MSB KKK sınav aşamaları...