18-50 yaş arası 110 bin alım yapılacak! 8.500 TL MAAŞLA İŞKUR personel arıyor! KPSS ŞARTSIZ, onlarca kadro...
İŞKUR tarafından paylaşılan güncel iş ilanları oldukça merak ediliyor. İşte 2022 Ekim güncel İŞKUR ilanları...
İŞKUR oldukça iyi maaşlarlarla binlerce personel alacak. 2022 EKim ayı güncel İŞKUR iş ilanları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, İŞKUR güncel iş ilanları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
TC kimlik numaranızı gösteren bir belge ile Kurum birimlerine şahsen başvurabilir ya da www.iskur.gov.tr üzerinden internet aracılığı ile iş arayan kaydınızı "üye ol" bağlantısına tıklayarak veya "kısayollar" bölümünden "sistem / iş arayan üyeliği" bağlantısına tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Üyelik sırasında, TC Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) sitesinden (üyelik ekranındaki bağlantıyı takip ederek) bulabilirsiniz. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sisteminde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz ve sisteme giriş yapabilirsiniz.
Öncelikle kaydınızı yaparken tercih etmiş olduğunuz e-mail adresi veya cep telefonu numaranızın doğruluğundan emin olmalısınız. Bu bilgilerin doğru olduğundan emin iseniz en yakın İŞKUR birimi ile şahsen veya telefonla bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve "hesap etkinleştirme" işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.