18-50 yaş arası 110 bin alım yapılacak! 8.500 TL MAAŞLA İŞKUR personel arıyor! KPSS ŞARTSIZ, onlarca kadro...

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

TC kimlik numaranızı gösteren bir belge ile Kurum birimlerine şahsen başvurabilir ya da www.iskur.gov.tr üzerinden internet aracılığı ile iş arayan kaydınızı "üye ol" bağlantısına tıklayarak veya "kısayollar" bölümünden "sistem / iş arayan üyeliği" bağlantısına tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.



Üyelik sırasında, TC Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) sitesinden (üyelik ekranındaki bağlantıyı takip ederek) bulabilirsiniz. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sisteminde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz ve sisteme giriş yapabilirsiniz.



