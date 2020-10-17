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Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

Son dakika haberi... Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya dün de devam etti. Ermeni güçlerinin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defin sırasında Ermenistan'a ateş püskürdü. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti.

17.10.2020 13:16 - Son Güncelleme: 17.10.2020 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





