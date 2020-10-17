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Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

Son dakika haberi... Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya dün de devam etti. Ermeni güçlerinin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defin sırasında Ermenistan'a ateş püskürdü. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti.

17.10.2020 13:16 - Son Güncelleme: 17.10.2020 13:38
Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilmeye başlandı. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti.

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Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıda yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden Feride İbrahimova yaşadıkları vahşet dolu anları DHA'ya anlattı.

Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diye konuştu.


Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

ERMENİLER NEDEN AZERBAYCAN ORDUSUNUN KARŞISINA ÇIKMIYOR BİZİ VURUYOR'
Saldırıda akrabalarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise, Ermenistan'a öfke kustu. "Ermenilerin güçleri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize yetiyor" diyen Sadıkova "Bizimkiler Ermeni vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uykusunda bizim bebelerimizi vuruyor.

Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu

Bebeği anne kucağında uyurken vuruldu, hem komşum hem yakınımdı.

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