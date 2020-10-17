Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu
Son dakika haberi... Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya dün de devam etti. Ermeni güçlerinin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defin sırasında Ermenistan'a ateş püskürdü. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti.
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilmeye başlandı. Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" diyerek isyan etti.
ERMENİLER NEDEN AZERBAYCAN ORDUSUNUN KARŞISINA ÇIKMIYOR BİZİ VURUYOR'
Saldırıda akrabalarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise, Ermenistan'a öfke kustu. "Ermenilerin güçleri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize yetiyor" diyen Sadıkova "Bizimkiler Ermeni vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uykusunda bizim bebelerimizi vuruyor.