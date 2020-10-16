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Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım fotoğrafladı: Azerbaycan’da cephe hattından çarpıcı kareler

Ermenistan, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor. 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan'da bulunuyor. Yıldırım'ın cephe hattından aktardığı çarpıcı fotoğraflar Ermenistan'ın kalleş saldırılarını ve Azerbaycan'ın kararlı duruşunu gözler önüne seriyor.

16.10.2020 18:09 - Son Güncelleme: 16.10.2020 18:18
Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan’da! Cephe hattından çarpıcı fotoğraflar

Ermenistan Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor. 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan’da! Cephe hattından çarpıcı fotoğraflar

UĞUR YILDIRIM 18 GÜNDÜR AZERBAYCAN'DA!

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım; 18 gündür Azerbaycan'da bulunuyor ve yaşanan gelişmeleri cephe hattından an be an kamuoyuna duyuruyor.


Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan’da! Cephe hattından çarpıcı fotoğraflar

YILDIRIM; ERMENİSTAN'IN KULLANIMI YASAK OLAN TOCHKA-U FÜZELERİNİ KULLANDIĞINI FOTOĞRAFLADI

Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı. Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan’da! Cephe hattından çarpıcı fotoğraflar

KATLİAMIN TANIĞI GENCELİLER'LE GÖRÜŞTÜ

Uğur Yıldırım; Ermenistan Ordusunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırıda şehid olanların yakınlarıyla görüştü. Yıldırım; katliamın tanıklarıyla görüştü.

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan’da! Cephe hattından çarpıcı fotoğraflar

Uğur Yıldırım; Murovdağ eteklerinde Ermenistan ordusuyla kahramanca mücadele eden Azerbaycanlı askerlerin nefes kesen mücadelesine de tanıklık etti.

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