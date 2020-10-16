Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım fotoğrafladı: Azerbaycan’da cephe hattından çarpıcı kareler

YILDIRIM; ERMENİSTAN'IN KULLANIMI YASAK OLAN TOCHKA-U FÜZELERİNİ KULLANDIĞINI FOTOĞRAFLADI



Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı. Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.



