Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım fotoğrafladı: Azerbaycan’da cephe hattından çarpıcı kareler
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor. 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan'da bulunuyor. Yıldırım'ın cephe hattından aktardığı çarpıcı fotoğraflar Ermenistan'ın kalleş saldırılarını ve Azerbaycan'ın kararlı duruşunu gözler önüne seriyor.
16.10.2020 18:09
- Son Güncelleme: 16.10.2020 18:18
YILDIRIM; ERMENİSTAN'IN KULLANIMI YASAK OLAN TOCHKA-U FÜZELERİNİ KULLANDIĞINI FOTOĞRAFLADI
Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı. Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.
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