Genç nüfusun yoğun bakıma yatma oranında korkutan artış

"Ben gencim, bana bir şey olmaz" diyen gençler için hayati öneme sahip bir gelişme yaşandı. Koronavirüsle mücadelede aşılar etkisini gösterdi, aşılanan 65 yaş üzeri hastaların yoğun bakıma yatma oranları azaldı ancak genç nüfusta bu oran giderek artıyor. İşte milyonlarca genci yakından ilgilendiren haberin detayları.

17.04.2021 16:31 - Son Güncelleme: 17.04.2021 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





