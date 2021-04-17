Genç nüfusun yoğun bakıma yatma oranında korkutan artış
"Ben gencim, bana bir şey olmaz" diyen gençler için hayati öneme sahip bir gelişme yaşandı. Koronavirüsle mücadelede aşılar etkisini gösterdi, aşılanan 65 yaş üzeri hastaların yoğun bakıma yatma oranları azaldı ancak genç nüfusta bu oran giderek artıyor. İşte milyonlarca genci yakından ilgilendiren haberin detayları.
17.04.2021 16:31
- Son Güncelleme: 17.04.2021 16:32
Aşı takvimi her geçen gün olumlu sonuçlarını göstermeye devam ediyor. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Hem gençler hem de gebeler risk altında.
Uzmanlar, bu duruma özellikle gençlerde oluşan rehavetin sebep olduğuna dikkat çekiyor.
Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, hastaların eskiden 65 yaş üstünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda yoğun bakımda yaş oranımız bayağı bir düştü.
50 ile 60 yaş arası hastalarımız. Hatta gebelerimiz var, 3 tane gebemiz 20-30 yaşlarında. Onlar da solunum cihazına bağlılar, entübeler" dedi.
"HERKES AŞILANANA KADAR HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"
Gençler arasında mutasyonlu virüsün çok hızlı yayıldığı bilgisini veren İzdeş, şunları söyledi: