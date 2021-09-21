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Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında İçişlerine bağlı helikopterler ve Atak helikopterleri gösteri uçuşu yaptı. Festivalde Türkiye'nin savunma sanayi araçları sahne alacak, birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival 26 Eylül pazar günü sona erecek.

21.09.2021 11:53 - Son Güncelleme: 21.09.2021 12:04
Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

TEKNOFEST 2021 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis helikopterlerinin gösterisi nefesleri kesti. TEKNOFEST'te gösteriler gün boyu devam edecek.

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Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanı'na geldi.

Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.

Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu.

Geleceğin mimarlarının buluştuğu TEKNOFEST başladı! Nefes kesen görüntüler

İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı ve 4'üncüsü düzenlenen festivale bu sene de rekor katılım bekleniyor.

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