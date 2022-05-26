Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı.