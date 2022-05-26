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Gaziantep'te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürüldü. İşte kare kare vurulma anları..

26.05.2022 18:16 - Son Güncelleme: 26.05.2022 18:23
Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

Olay, saat 17.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısına gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmeye çalıştı.

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Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı.

Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

ölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

Gaziantep’te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu

İşte o anlar...

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