Gaziantep'te canlı bomba şüphelisi böyle vuruldu
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürüldü. İşte kare kare vurulma anları..
26.05.2022 18:16 - Son Güncelleme: 26.05.2022 18:23
Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı.