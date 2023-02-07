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Kahramanmaraş'taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler özellikle depremin merkez üssü olan bölgede çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
07.02.2023 10:42 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:42
Kahramanmaraş’taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı.

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Kahramanmaraş’taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı. Kentin en işlek yerlerinden Trabzon Caddesi'nin, depremden önce çekilen fotoğraflarında bitişik halde çok sayıda 7-8 katlı bina olduğu görülüyor.

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi.

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı

Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Depremin hemen ardından gün aydınlanınca çekilen görüntüler kentteki yıkımın boyutunu ortaya koymuştu.

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı

O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

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