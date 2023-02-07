Kahramanmaraş'taki deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları! Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler özellikle depremin merkez üssü olan bölgede çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
07.02.2023 10:42 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:42
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı. Kentin en işlek yerlerinden Trabzon Caddesi'nin, depremden önce çekilen fotoğraflarında bitişik halde çok sayıda 7-8 katlı bina olduğu görülüyor.
Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi.