Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

14 İL DAHA KIRMIZI

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.