Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart haftasına ait koronavirüs vaka haritasındaki artış şoke etmişti. Türkiye'de risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25'ten 39'a çıktı. Özellikle İstanbul'daki artışa dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu'ndan flaş bir uyarı geldi. Memişoğlu "Hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım" dedi.
Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.
14 İL DAHA KIRMIZI
Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.