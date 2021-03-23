Bugünkü
Takvim

Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart haftasına ait koronavirüs vaka haritasındaki artış şoke etmişti. Türkiye'de risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25'ten 39'a çıktı. Özellikle İstanbul'daki artışa dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu'ndan flaş bir uyarı geldi. Memişoğlu "Hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım" dedi.

23.03.2021 10:39 - Son Güncelleme: 23.03.2021 10:39
Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.

Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

14 İL DAHA KIRMIZI
Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.

Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

SON DAKİKA UYARISI: AMAN DİKKAT!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Koronavirüste korkunç tablo! İstanbul'a flaş kapanma uyarısı! İl Sağlık Müdürü 'Aman dikkat' diyerek uyardı

Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.