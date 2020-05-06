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Fransız doktorun ürküten koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı yorum
Fransız doktorun ürküten koronavirüs iddiasına Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı yorum
Fransız doktor Yves Cohen, Fransa'daki ilk koronavirüs vakasının aralık ayında görüldüğünü iddia etmesinin yankıları sürerken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu iddia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
06.05.2020 13:30
- Son Güncelleme: 06.05.2020 13:30
Prof. Özlü Twitter hesabından, "Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım."
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"Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü."
"Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
FRANSIZ DOKTOR NE DEMİŞTİ?
Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor.
Dr. Yves Cohen Fransız basınına, hastadan o sırada alınan sürüntü örneklerine şüphe üzerine yakında koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.