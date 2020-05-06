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CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li, sosyal medyada paylaştıkları "süslü cümlelerle", idam edilen Deniz Gezmiş'i andı. Deniz Gezmiş üzerinden duyar kasan CHP hakkında ise gerçek bambaşka. Öyle ki 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'liydi. İşte o isimler...

06.05.2020 13:27 - Son Güncelleme: 06.05.2020 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





