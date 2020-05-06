RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li, sosyal medyada paylaştıkları "süslü cümlelerle", idam edilen Deniz Gezmiş'i andı. Deniz Gezmiş üzerinden duyar kasan CHP hakkında ise gerçek bambaşka. Öyle ki 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'liydi. İşte o isimler...

06.05.2020 13:27 - Son Güncelleme: 06.05.2020 13:38
CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölümlerinin üzerinden tam 48 yıl geçti.

Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.

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CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

İDAMA 273 EVET OYU
Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi. 1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı. İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.

CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

CHP'DEN 30 EVET
Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di.

Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.

CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler

EVET DİYEN CHP'Lİ VEKİLLER
İşte idama evet diyen CHP'li vekillerin isimleri...

CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler
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