CHP'liler Deniz Gezmiş'i önce astı sonra andı! İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler
Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP'li, sosyal medyada paylaştıkları "süslü cümlelerle", idam edilen Deniz Gezmiş'i andı. Deniz Gezmiş üzerinden duyar kasan CHP hakkında ise gerçek bambaşka. Öyle ki 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'liydi. İşte o isimler...
İDAMA 273 EVET OYU
Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi. 1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı. İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.