1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor! Dev top mermisi figürleri kente geldi
Son dakika haberi... 18 Mart Cuma günü açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde kullanılacak olan her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürü şantiye alanına ulaştı. 4 kulenin tepelerine monte edilecek, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlandı. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili son bilgiler...
03.03.2022 10:27 - Son Güncelleme: 03.03.2022 10:31
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün şantiye alanına sevkiyatı tamamlandı.
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin tepelerine monte edilecek, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlandı.
İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te tamamlanan bu yapılar, dün Bursa Gemlik Limanı'ndan 92 metre boyundaki "GMK-1" isimli gemiyle Çanakkale'ye sevk edildi.
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerinde yer alacak top mermisi figürlerini taşıyan gemi, sabah Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.