YOLSUZLUĞA RAĞMEN ADAYLIĞINI İDDİA ETTİ Yolsuzluk iddialarını perdelemeye çalışan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ederken, CHP lideri Özgür Özel ise ortada bir usulsüzlük olmadığını iddia ederek, seçmenleri ve gençleri sokağa çağırıyor. Ancak CHP içindeki yolsuzluk çarkı çok uzun zaman önceden sinyallerini vermeye başlamıştı. Sadece kısa bir süre önce bizzat CHP'li Canan Kaftancıoğlu tarafından , İmamoğlu "müteahhit kafalı ve şizofren " olarak ağır ithamlarla suçlanmıştı. CHP'nin eski Genel başkanı Kılıçdaoğlu ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğunu dile getirmişti.

SÜRECİN TEK GALİBİ ÖZGÜR ÖZEL

Konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bir çark kurulduğunu, kongre ve kurultayın nasıl "şaibeli" hâle getirildiğini en iyi CHP yönetimi ve siyasi aktörleri biliyor. Bildikleri için de bugün söz konusu yolsuzluk operasyonunu, kendi iç hesaplaşmalarını sonlandırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi." dedi. CHP içinde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdoroğlu arasında bitmeyen çok ciddi bir "taht, rant ve baht kavgası" olduğunu söyleyen Övür, "Özel, İmamoğlu'nun "emanetçisi" konumundaydı, İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında da adı konmamış bir rekabet vardı ve hepsinin üzerinde de ne yapacağı öngörülmeyen bir Kılıçdaroğlu kılıcı sallanıyordu. Partideki taht, belediyelerdeki rant ele geçirilmeden hiçbirinin "bahtı" açık olmazdı. CHP içinde yaşanan bu kördüğümü son terör ve yolsuzluk operasyonu çözdü. Böylece İmamoğlu devreden çıktı, Mansur Yavaş süreci doğru yönetemedi ve irtifa kaybetti, Kılıçdaroğlu ise bu gerilim ve kutuplaşma ortamında görünür olmaktan bile çekinir hâle geldi. Sürecin tek galibi ise Özgür Özel oldu. Özel, tıpkı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını alelacele öne alması gibi "Şaibe yok" dediği kurultayı da 6 Nisan'a aldı ve yapabilirse CHP'nin yeni "tek adamı" olur." ifadelerini kullandı.