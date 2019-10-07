Büyük İstanbul depremi için son dakika uyarısı geldi 'Deprem riski en fazla olan yerler...'

"Marmara'da beklenen büyük deprem için bugüne kadar yapılan ve halen sürdürülen çok sayıda bilimsel araştırmalar bize tehlikenin büyük olduğunu gösteriyor" diyen Prof. Eyidoğan "Marmara Denizi'ni boydan boya geçen Kuzey Marmara Fayı birçok kurum ve bilim insanı tarafından gözlem altında. Bütün bu inceleme, araştırma ve elde edilen verilerden çıkan sonuç ne? Son 2000 yıldır büyüklüğü 7.0 ve daha büyük 40 civarında depremin yatağı olmuş Marmara Bölgesi ve çevresindeki şehirler büyük bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 30 yılda büyüklüğü 7.0 ve daha fazla olabilecek bir depremin olma olasılığı yüzde 65. Bu olasılık her yıl yüzde 2.5 artıyor" diyen Prof. Dr. Eyidoğan şunları söyledi:

"Büyük deprem olacak mı?' sorusu yerine 'Büyük depremlere ne kadar hazırız?', 'Şehirlerimizin afet risklerini azalttık mı?', 'şehirlerimizin imar planlarını risk azaltma öncelikli yapıyor muyuz?', 'Uluslararası afet politikalarının neresindeyiz?', 'Yapı müteahhitliği yasası neden çıkmıyor?' ve 'Yapı denetim nasıl işliyor ve ne tür sorunları var?' vb. soruların saatlerce tartışıldığını göremiyoruz. Deprem afeti sorununu depremin kendisine indirgeyen ama asıl risk azaltma konularını ıskalatan alışkanlıkları bırakmamız gerekir."