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Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 8. Yıl geçti. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini anlatırken özellikle annesinin vefatından sonra Ahmet Kaya'nın şarkısıyla daha da duygulandığını şu sözlerle ifade etmişti: Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım…

07.10.2019 21:48 - Son Güncelleme: 07.10.2019 22:03
Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 8. yıl geçti.

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Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

Tenzile Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan ile evlendi. Eşi Ahmet Erdoğan deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı.

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

Birisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere beş çocuk dünyaya getirdi.

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

2011 yılında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve safra kesesinden ameliyat olan Tenzile Erdoğan, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…

7 Ekim 2011 tarihinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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