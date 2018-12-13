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TSK'dan hilal taktiği

13 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan'ın 'operasyon sinyali' sonrası A Haber soluğu sınır hattında aldı. Bölgedeki her gelişmeyi takip eden A Haber muhabirlerinden önemli bilgiler geliyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, TSK'nın bölgede yapacağı temizlik harekatını ve savaş stratejisini canlı yayında açıkladı. TSK hangi bölgelere operasyon düzenleyecek? İşte izleyicilerin merak ettiği soruların yanıtları...


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