TSK'dan hilal taktiği

Başkan Erdoğan'ın 'operasyon sinyali' sonrası A Haber soluğu sınır hattında aldı. Bölgedeki her gelişmeyi takip eden A Haber muhabirlerinden önemli bilgiler geliyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, TSK'nın bölgede yapacağı temizlik harekatını ve savaş stratejisini canlı yayında açıkladı. TSK hangi bölgelere operasyon düzenleyecek? İşte izleyicilerin merak ettiği soruların yanıtları...
TSK'dan hilal taktiği13 Aralık 2018, Perşembe
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