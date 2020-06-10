Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti
Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin maske olduğu duyurulmuştu. Çok büyük bir öneme sahip olan maske ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maske kullanımıyla ilgili önerisini değiştirerek kamusal alanlarda sağlıklı kişilerin de maske takmasını tavsiye etti. DSÖ ayrıca, doğru kullanılması durumunda kumaş maskelerin de koruyucu olabileceğini açıkladı. İşte detaylar haberin devamında...
10.06.2020 11:15
- Son Güncelleme: 10.06.2020 11:24
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