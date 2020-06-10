Haberler Galeri Güncel Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin maske olduğu duyurulmuştu. Çok büyük bir öneme sahip olan maske ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maske kullanımıyla ilgili önerisini değiştirerek kamusal alanlarda sağlıklı kişilerin de maske takmasını tavsiye etti. DSÖ ayrıca, doğru kullanılması durumunda kumaş maskelerin de koruyucu olabileceğini açıkladı. İşte detaylar haberin devamında...

10.06.2020 11:15 - Son Güncelleme: 10.06.2020 11:24
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsten korunmak için maske takılması konusundaki önerisini değiştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamusal alanda maske kullanılması uyarısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Daha önce yaptığı açıklamalarda DSÖ, sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olduğuna ilişkin yeterli derecede kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

KUMAŞ MASKE KULLANILABİLİR AMA...
Dünya Sağlık Örgütünden Dr. Maria Van Kerkhove, hastalığın bulaşma riskinin bulunduğu bölgelerde doğru kullanılması durumunda kumaş maske takılabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Maske ile potansiyel damlacıkların bulaşmasının engellendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiğini ifade eden Kerkhove, sosyal mesafenin de korunması gerektiğini hatırlattı. Kerkhove "Hükümetlere, halkı maske takmaya teşvik etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirmişti... Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı
Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirmişti... Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı