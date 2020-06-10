Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Artık maske önerisi değişti

Maske ile potansiyel damlacıkların bulaşmasının engellendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiğini ifade eden Kerkhove, sosyal mesafenin de korunması gerektiğini hatırlattı. Kerkhove "Hükümetlere, halkı maske takmaya teşvik etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.