Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına ilişkin detaylar ve örgütün üyelerinden yerine getirmesini istediği talepler ayyuka çıktı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, bir FETÖ'cünün dijital materyallerinden çıkan örgütün uyguladığı tedbirnameye ilişkin verileri canlı yayında yorumladı. İşte FETÖ'nün takiyye rehberi...
04.04.2022 00:41 - Son Güncelleme: 04.04.2022 00:46
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün yeni yapılanmasına ilişkin detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında paylaştı.
Nazif Karaman bir örgüt mensubunun dijital materyallerinden çıkan FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin detayları paylaştı.