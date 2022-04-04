RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına ilişkin detaylar ve örgütün üyelerinden yerine getirmesini istediği talepler ayyuka çıktı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, bir FETÖ'cünün dijital materyallerinden çıkan örgütün uyguladığı tedbirnameye ilişkin verileri canlı yayında yorumladı. İşte FETÖ'nün takiyye rehberi...

04.04.2022 00:41 - Son Güncelleme: 04.04.2022 00:46
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün yeni yapılanmasına ilişkin detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

Nazif Karaman bir örgüt mensubunun dijital materyallerinden çıkan FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin detayları paylaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

10 sayfalık tedbirnamede evde ve sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

BU 3 UYGULAMAYI KULLANIN
Örgüt içi konuşmalarda VPN ile Whatsapp, Signal veya Viber kullanın.

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ takiyye rehberini güncelledi! İşte haşhaşilerden istenenler ve uygulanan tedbirname

Okullarınızda sosyalleşin.

SON DAKİKA