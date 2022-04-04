HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı