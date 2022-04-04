RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte vatandaş 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, İstanbul'a yağışlı hava dalgası geliyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

04.04.2022 08:27 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:18
HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

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