HAVA DURUMU | Yağışlı hava geri geliyor! İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte vatandaş 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, İstanbul'a yağışlı hava dalgası geliyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı