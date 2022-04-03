Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, "Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.

