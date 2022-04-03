RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Alibeyköy Barajı'na zehir akıyor! İstanbul'un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

Alibeyköy Barajı'na zehir akıyor! İstanbul'un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'na resmen zehir akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü.

03.04.2022 12:53 - Son Güncelleme: 03.04.2022 12:53
Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

Sultangazi'de İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, "Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.

Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı.

Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi.

Alibeyköy Barajı’na zehir akıyor! İstanbul’un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor

Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA