Alibeyköy Barajı'na zehir akıyor! İstanbul'un en önemli su kaynağı etrafında hayvanlar ölüyor
İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'na resmen zehir akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü.
Sultangazi'de İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu.
İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, "Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.
Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı.
Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi.