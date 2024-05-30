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17 ilde FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:08 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:49
17 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-18 operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

17 ilde FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalar sonucu, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."


İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

1️⃣7️⃣ ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-18" operasyonlarında 9️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-18" operasyonlarında şüphelilerin;

📌Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

📌İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve

📌FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
📌Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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