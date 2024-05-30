Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı'ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi

Erdoğan, etraf ateş çemberiyken askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından Türkiye'nin güçlü olması ve caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte mecburiyet olduğunu vurguladı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, 2002'den itibaren başlayan süreçte savunma sanayisinde millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.