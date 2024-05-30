Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı'ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.
"İHA VE SİHA ÜRETİMİNDE İSE DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"
Erdoğan, etraf ateş çemberiyken askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından Türkiye'nin güçlü olması ve caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte mecburiyet olduğunu vurguladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, 2002'den itibaren başlayan süreçte savunma sanayisinde millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.