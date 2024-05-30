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Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı'ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi

Efes-2024 Tatbikatı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi. Yerli ve milli silahlarımızı yakından inceleyen Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 15:30 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:30
Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı’ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı’ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi 2

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Erdoğan, etraf ateş çemberiyken askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından Türkiye'nin güçlü olması ve caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte mecburiyet olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı’ndan sonra Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti! Yerli ve milli silahları yakından inceledi 3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, 2002'den itibaren başlayan süreçte savunma sanayisinde millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

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