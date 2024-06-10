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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Diyanet son noktayı koydu

Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine tam 1 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşlardan gelen soruları dini referanslarla açıklayan Kurul, kredi kartıyla kurban alımına dair merak edilenlere de netlik kazandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:44
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Diyanet son noktayı koydu 1

Kurban bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlardan gelen sorunları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Diyanet son noktayı koydu 2

SATIN ALINAN HAYVAN ÖLDÜYSE NE YAPILMALI?

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu "Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddî durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şâyet kişi varlıklı ise başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez"

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Diyanet son noktayı koydu 3

KURBANLIKTA MEVCUT GEBELİK SONLANDIRILMASI CAİZ DEĞİL

"Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi veya sonlandırılması ya da iğdiş edilmesi Caiz midir?" sorusuna ise "Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur.

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