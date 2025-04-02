FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

Vaatlerini yerine getiremeyen Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2.5 milyarlık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti. Bunun üzerine geçen yıl gözaltına alınan Sedat Ocakçı , eşi Seçilay Ocakçı ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi, geçtiğimiz aylar da 4 kişi tutuklandı.

REKOR HAPİS İSTEMİ

Sabah'ın haberine göre; Savcılık, Sedat Ocakçı'nın nitelikli dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliğinden 385 kez olmak üzere 2 bin 310 yıldan 7 bin 700 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, Seçilay Ocakçı'nın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 23 kez toplamda 92 yıla kadar, "Banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıldan 10 yıla kadar 23 kez toplamda 230 yıla kadar, ikisinin toplamında ise 322 yıla kadar hapsi talep edildi.