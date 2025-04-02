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FETÖ'cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

FETÖ'cü eski üsteğmen Sedat Ocakçı, İzmir'de kurduğu holding aracılığıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı. Topladığı paralarla eşine son model otomobiller alan Ocakçı, bu durumu da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin konuştuğu olayda yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:41
FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

TSK'da görev yaparken FETÖ'den ihraç edilen eski üsteğmen Sedat Ocakçı, yüzlerce kişiyi dolandırdı. İzmir'de holding kuran Ocakçı, Tokat'ta dron fabrikası kuracağını iddia edip yüksek kar vaadinde bulundu ve 2.5 milyar lira para topladı.

FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

Ancak Ocakçı yatırım yerine lüks hayatı seçti. Eşine aldığı son model Lamborghini ve Mini Cooper otomobilleri, holdingin bahçesinde hediye paketi yaptırıp veren Ocakçı, bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

Vaatlerini yerine getiremeyen Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2.5 milyarlık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti. Bunun üzerine geçen yıl gözaltına alınan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi, geçtiğimiz aylar da 4 kişi tutuklandı.

FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Ocakçı'nın aralarında bulunduğu 57 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 291 sayfalık iddianamede, 385 mağdur da yer aldı.

FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

REKOR HAPİS İSTEMİ

Sabah'ın haberine göre; Savcılık, Sedat Ocakçı'nın nitelikli dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliğinden 385 kez olmak üzere 2 bin 310 yıldan 7 bin 700 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, Seçilay Ocakçı'nın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 23 kez toplamda 92 yıla kadar, "Banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıldan 10 yıla kadar 23 kez toplamda 230 yıla kadar, ikisinin toplamında ise 322 yıla kadar hapsi talep edildi.

FETÖ’cü Sedat Ocakçı çok sayıda kişiyi dolandırıp eşini lükse boğmuştu! İşte istenen ceza

EMEKLİ TUĞGENERALİN 182 YIL HAPSİ İSTENDİ

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da "suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 13 kez toplamda 52 yıl, "banka kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar 13 kez olmak üzere toplamda 130 yıl, ikisinin toplamında ise 182 yıla kadar hapsi istendi. 30'u tutuklu 57 sanık 9 Mayıs 2025'ta, Aliağa Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.