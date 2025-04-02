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7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2018 yılında bir çöp konteynerinde poşet içinde ölü bulunan kız bebeğin, annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yedi yıl sonra dosyayı yeniden açan polis ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda bebeğin annesi Gülcan Deniz'i tespit etti. İşte kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:16
7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

ÇİKOLATA AMBALAJI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet etiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi.

7 yıllık cinayeti çikolata ambalajı çözdü! Çöpte ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.