Demir Yumruk operasyonunda yeni detaylar! Üzerinden otobüs parası bile çıkmadı!

Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi. Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.