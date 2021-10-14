Fethi Sekin’i şehit eden terörist Delil Hıso’nun ifadesi ortaya çıktı! Saldırıda kullanılan mühimmatı bakın nasıl getirmiş!
2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen PKK saldırısında Fethi Sekin'i ve Musa Can'ı şehit eden terörist Delil Hıso'nun ifadesi ortaya çıktı. Hıso'nun ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf ettiği belirtildi.
İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf ettiği belirtildi.
Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının düzenlediği ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu hain saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri, yaklaşık 1400 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin'den İzmir'e otobüsle getirdikten sonra örgüt mensuplarına teslim ettiği gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu terörist Delil Hıso'nun ifadesi ortaya çıktı.
Nusaybin'de bulunduğu dönemde çukur eylemlerinin başladığını, tekstil firmasında çalıştığı İ.E'nin bu eylemlere katılmasını sağladığını ifade eden Hıso, Ahmet Kaya Köprüsü'ndeki 3 bombalı eylemde bulunduğunu, 2015 Mayıs ayında da tren yolunda rayların üzerinde bulunan çöp konteynerine bomba koyduklarını ve arkadaşının da uzaktan kumandayla bombayı patlattığını kaydetti.
Çukur eylemlerinin ardından çalıştığı fabrikanın sahibinin yeğeniyle İzmir'e tatile gitmeye karar verdiklerini aktaran Hıso'nun ifadesinde şunlar yer aldı: