Fethi Sekin’i şehit eden terörist Delil Hıso’nun ifadesi ortaya çıktı! Saldırıda kullanılan mühimmatı bakın nasıl getirmiş!

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf ettiği belirtildi.