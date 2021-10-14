Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı: Daima hazır

Ekipler, acil konum belirleme sistemiyle dağcıların yaklaşık koordinatlarını saptadı. Ancak bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi daha görevlendirildi.