Kilolarca at eti! Vatandaşa yedirmek için getirdiler ekiplere enselendiler! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.



Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti. ADANA'DAN KASTAMONU'YA GETİRİLDİ

Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.