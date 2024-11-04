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Kilolarca at eti! Vatandaşa yedirmek için getirdiler ekiplere enselendiler! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeleri tek tek ifşa ederken Kastamonu Otobüs Terminali'nde kilolarca at eti ele geçirildi. Söz konusu etlerin vatandaşa satmak üzere Adana'dan getirildiği ortaya çıktı. Taklit ve tağşiş ürünler sıralı tam liste

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:23
Kilolarca at eti! Vatandaşa yedirmek için getirdiler ekiplere enselendiler! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.

Kilolarca at eti! Vatandaşa yedirmek için getirdiler ekiplere enselendiler! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

ADANA'DAN KASTAMONU'YA GETİRİLDİ
Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.

Kilolarca at eti! Vatandaşa yedirmek için getirdiler ekiplere enselendiler! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

POŞET POŞET AT ETİ!
Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

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