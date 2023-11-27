HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Yarın hava nasıl olacak? Saatte 80 km esecek | 27 Kasım 2023 hava durumu

1 Geçen hafta sonundan bu yana yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul için yarın da sarı kod alarmı verildi. İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

2 Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.