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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Yarın hava nasıl olacak? Saatte 80 km esecek | 27 Kasım 2023 hava durumu

Son dakika haberleri... Bir anda soğuk hava dalgası etkisine giren İstanbul hakkında İstanbul Valiliği'nden yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı kodlu alarm verilen İstanbul'da yaşayan vatandaşların öğle saatlerinde dikkatli olması gerektiği belirtildi. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 16:08 Güncelleme 27 Kasım 2023, 16:08
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Yarın hava nasıl olacak? Saatte 80 km esecek | 27 Kasım 2023 hava durumu 1

Geçen hafta sonundan bu yana yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul için yarın da sarı kod alarmı verildi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Yarın hava nasıl olacak? Saatte 80 km esecek | 27 Kasım 2023 hava durumu 2

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Yarın hava nasıl olacak? Saatte 80 km esecek | 27 Kasım 2023 hava durumu 3

BİR UYARI DA EGE VE KARADENİZ İÇİN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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