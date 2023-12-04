CHP'li belediye yönetimindeki Bodrum sular altında! Yollar göle döndü araçlar suya gömüldü

Su kesintileriyle gündemden düşmeyen CHP'li belediyenin yönetimindeki Bodrum, bu kez de sağanak nedeniyle haber oldu. Gece itibarıyla etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Mazgalların çöplerle tıkalı olduğu görülürken vatandaşlar her yağmurda aynı manzaradan bıktıklarını söyledi.
Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden Bodrum, CHP'li belediyenin elinde tarihin en kötü anlarını yaşıyor. Genel olarak su kesintileri ile gündemden düşmeyen Bodrum bu kez de sağanak yağışın mağduru oldu.
Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.