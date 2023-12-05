CHP'li Edirne Belediyesi'nde içme suyu skandalı! Vatandaşa 90'lı yılların muamelesi! Uzun kuyruklar oluştu: Günlerdir banyo yapamıyoruz

CHP'li Recep Gürkan'ın belediye başkanı olduğu Edirne'de vatandaş su sıkıntısı yaşıyor. Kentte bazı bölgelerde musluklardan kirli su akarken bazı bölgelere ise hiç su verilemiyor. Vatandaş temiz su için kuyruk oluştururken iş bilmezliğini kabul etmeyen CHP'li Başkan Recep Gürkan ise skandalı sabotaj olarak savundu. Öte yandan görüntüler 90'lı yılların CHP'sini akıllara getirdi.