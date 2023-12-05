CHP'li Edirne Belediyesi'nde içme suyu skandalı! Vatandaşa 90'lı yılların muamelesi! Uzun kuyruklar oluştu: Günlerdir banyo yapamıyoruz

CHP'li Recep Gürkan'ın belediye başkanı olduğu Edirne'de vatandaş su sıkıntısı yaşıyor. Kentte bazı bölgelerde musluklardan kirli su akarken bazı bölgelere ise hiç su verilemiyor. Vatandaş temiz su için kuyruk oluştururken iş bilmezliğini kabul etmeyen CHP'li Başkan Recep Gürkan ise skandalı sabotaj olarak savundu. Öte yandan görüntüler 90'lı yılların CHP'sini akıllara getirdi.
Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken CHP'li belediyelerin iş bilmezliklerine her gün bir yenisi ekleniyor. Vatandaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözlerine uygun skandallarla karşı karşıya kalıyor.
CHP'li isimlerin yönetimde olduğu Edirne'de, çeşmelerden kirli su akması ve bazı bölgelere su verilemedi.
Kentte bazı kişiler ise bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.
Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü.