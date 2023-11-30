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Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat’tan kendini eleştiren kadına küfürlü ölüm tehdidi: Bu yol ölüme uzanır

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başlıyor. Gelen yeni bilgiye göre Dilan Polat Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştiren Afranur A.'yı küfürlü bir şekilde ölümle tehdit etmiş. Polat'ın "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" mesajı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 08:47 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:04
Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat’tan kendini eleştiren kadına küfürlü ölüm tehdidi: Bu yol ölüme uzanır 1

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat’tan kendini eleştiren kadına küfürlü ölüm tehdidi: Bu yol ölüme uzanır 2

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat’tan kendini eleştiren kadına küfürlü ölüm tehdidi: Bu yol ölüme uzanır 3

DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER
Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı.

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