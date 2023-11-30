Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat’tan kendini eleştiren kadına küfürlü ölüm tehdidi: Bu yol ölüme uzanır

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

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DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER

Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı.