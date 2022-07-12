Faiz oranları düştü vatandaş bankalara koştu! 100-200-300 bin TL taşıt kredisi fırsatları! 36,48 ay vade imkanıyla araba sahibi olun!
Faizlerin düşmesinin ardından limitlerde de artış yaşandı. Bu nedenle kredi çekmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 100 bin TL taşıt kredisi ne kadar? Taşıt kredisi şartları neler? İşte merak edilenler...
12.07.2022 17:04 - Son Güncelleme: 12.07.2022 17:04
Araba hayali kuranlar taşıt kredisi faiz oranları hakkında detayları yakından takip ediyor. Bankalar tarafından yapılan kapmanyalar sonrası araştırmalar hızlandı. Taşıt kredisi faiz oranları ve detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Akbank
0 KM TAŞIT KREDİSİ
Kredi Detayı
Oran: %1,99
Tutar: 34.548,48 TL
1.761,43 TL/Ay 84.824,10 TL
Türkiye İş Bankası
0 KM. Binek - Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %2,05
Tutar: 35.745,66 TL
1.786,37 TL/Ay 86.032,04 TL
ICBC Turkey
Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %2,07
Tutar: 36.146,58 TL
1.794,72 TL/Ay 86.409,08 TL
Yapı Kredi
Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %2,09
Tutar: 36.548,44 TL
1.803,09 TL/Ay 86.837,00 TL
QNB Finansbank
Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %2,45
Tutar: 43.937,58 TL
1.957,03 TL/Ay 94.200,08 TL
ING Bank
0 KM TAŞIT KREDİSİ
Kredi Detayı
Oran: %2,74
Tutar: 50.096,93 TL
2.085,35 TL/Ay 100.359,43 TL
Fibabanka
Taşıt Kredisi (0 KM)
Kredi Detayı
Oran: %3,34
Tutar: 63.385,01 TL
2.362,19 TL/Ay 113.671,40 TL
Garanti BBVA
0 KM Dijital Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %3,37
Tutar: 64.067,56 TL
2.376,41 TL/Ay 114.353,95 TL
Alternatif Bank
Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %3,48
Tutar: 66.584,31 TL
2.428,84 TL/Ay 116.846,81 TL
Akbank
0 KM TAŞIT KREDİSİ
Kredi Detayı
Oran: %1,99
Tutar: 138.193,90 TL
7.045,71 TL/Ay 339.296,40 TL
QNB Finansbank
Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %2,45
Tutar: 175.750,31 TL
7.828,13 TL/Ay 376.800,31 TL
Fibabanka
Taşıt Kredisi (0 KM)
Kredi Detayı
Oran: %3,34
Tutar: 253.540,03 TL
9.448,75 TL/Ay 454.613,92 TL
Garanti BBVA
0 KM Dijital Taşıt Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %3,37
Tutar: 256.270,25 TL
9.505,63 TL/Ay 457.344,14 TL