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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan'a 13 MEMATT

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısının 20'ye ulaştığı kaydedildi. İşte detaylar...

30.07.2022 15:37 - Son Güncelleme: 30.07.2022 15:37
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

MEMATT SAYISI 20'YE ULAŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde yerli ve milli üretim 13 MEMATT'ın Azerbaycan'a teslim edildiği, bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısının 20'ye ulaştığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

2021 yılında ise Azerbaycan, Togo ve Burkina Faso'a MEMATT ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

KARABAĞ'I TEMİZLEYECEK

Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde, mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'ların 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

Azerbaycan'ın, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü de aktarıldı.

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