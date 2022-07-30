Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan’a 13 MEMATT

Azerbaycan'ın, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü de aktarıldı.