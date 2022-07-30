Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan'a 13 MEMATT
Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısının 20'ye ulaştığı kaydedildi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.
MEMATT SAYISI 20'YE ULAŞTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde yerli ve milli üretim 13 MEMATT'ın Azerbaycan'a teslim edildiği, bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısının 20'ye ulaştığı kaydedildi.
KARABAĞ'I TEMİZLEYECEK
Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde, mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'ların 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip olduğu bilgisi verildi.
Azerbaycan'ın, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü de aktarıldı.