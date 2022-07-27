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Haberler Güncel EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek tek açıkladı. Erken emekli olmak isteyenlere güzel haber geldi. EYT beklemeden erken emekli olmak mümkün. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Peki, kimler hizmet borçlanması yapabilir? Hizmet borçlanması nedir? Nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
27.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:35
EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirildi. İşte erken emeklilik hakkında detaylar...

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EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler açıklandı.

EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?

- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar,

EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

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