EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! Anında erken emeklilik fırsatı! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! Yaş şartı düşüyor!

SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirildi. İşte erken emeklilik hakkında detaylar...