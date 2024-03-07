774 Uzman Erbaş alımı branş ve kadro dağılımı! 2024 MSB başvuru ekranı az evvel açıldı! Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri....

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TABLO: MSB Uzman Erbaş alımı boy ve kilo oranları

2024 UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

2024 yılında en düşük sözleşmeli uzman çavuş maaşı 36.400 TL'dir. Ortalama sözleşmeli uzman çavuş maaşı ise 40.600 TL'dir. En yüksek sözleşmeli uzman çavuş maaşı ise 75.000 TL olarak güncellenmiştir.

Bu rakamlar, genel bir tahmin niteliği taşımaktadır ve resmi açıklamalardan farklılık gösterebilir.