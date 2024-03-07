774 Uzman Erbaş alımı branş ve kadro dağılımı! 2024 MSB başvuru ekranı az evvel açıldı! Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri....

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Kara-Hava ve Deniz Kuvvetleri için uzman erbaş alımı branşlarını açıkladı. İlan, resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyuruldu. İşte 2024 yılı MSB uzman erbaş alımı branş ve kadro dağılımı...
Adaylar, ilanın yayınlanmasının ardından başvuru şartlarını ve başvuru yapabilecekleri branşları öğrenmek amacıyla araştırmalara başladılar. İşte detaylar...
TABLO: MSB Uzman Erbaş alımı boy ve kilo oranları
2024 UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?
2024 yılında en düşük sözleşmeli uzman çavuş maaşı 36.400 TL'dir. Ortalama sözleşmeli uzman çavuş maaşı ise 40.600 TL'dir. En yüksek sözleşmeli uzman çavuş maaşı ise 75.000 TL olarak güncellenmiştir.
Bu rakamlar, genel bir tahmin niteliği taşımaktadır ve resmi açıklamalardan farklılık gösterebilir.
UZMAN ERBAŞ NE İŞ YAPAR?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.