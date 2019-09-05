Evlat nöbeti sürüyor! HDP’lilerden oturma eylemi yapan ailelere alçak saldırı

"OĞLUMU GETİRMEZLERSE HEM KENDİMİ HEM DE ONLARI YAKARIM"

5 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta ise oğlu Arafat Balta'yı getirmezlerse kendini ve onları yakacağını aktardı. 5 yıl önce 20 yaşında iken kaçırılan Arafat Balta'nın şu anda 25 yaşında olduğunu belirten anne, oğlundan tam 5 yıldır haber alamadığını dile getirdi. Sabiha Balta, çocuğunu beklediğini belirterek, "Ben rüşvetçilerden şikayetçiyim, oğlum gelmezse kendimi ateşe veririm, vallahi onları da yakarım. Benim oğullarımı rüşvetçiler götürdü, ben kimseye bir şey dememişim kimseye de bir şey yapmamışım. Dağdakilerin hepsi rüşvetçi parayla adam öldürüyorlar, hem para veriyorlar hemde öldürtüyorlar. 5 yıldır gitti, hiçbir haber alamadık. Benim çocuğumu getirin, kesinlikle oğlumu istiyorum, nereden getirirlerse getirsinler. Kesinlikle bana haber vermediler, benim elimden çocuğumu aldılar, bende almak istedim vermediler kesinlikle bunlar götürdü. Oğlumu getirmeseler ben her şeyi yaparım" diye konuştu.