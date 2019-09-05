Acılı baba HDP'li Buldan'ın çoçuklarını işaret edip isyan etti: Benim oğlum dağda, onunki...

"Bu ne arabasıdır, kaç trilyondur? Bir de benim elimdeki telefona bakın. Çıkıp bunun bir açıklamasını bize yapsın. Burası Fransa, benim oğlum da dağda. Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da. Nerede bu insan hakları. Bunun oğlu Fransa'da buyurun. Bu da kızı. Bunlar bizim yemeklerimizi beğenmezler. Bizde kuru fasulye, bulgur pilavı var. Başka bir şey yok. Kim bu arabayı alabilir. Bunlar alabilirler. Artık yeter. Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor. İnşallah boğazında kalır sizin."