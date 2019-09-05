Acılı baba HDP'li Buldan'ın çoçuklarını işaret edip isyan etti: Benim oğlum dağda, onunki...
Diyarbakır HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirterek katılan baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.
05.09.2019 17:55
- Son Güncelleme: 05.09.2019 18:07
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ve sayıları 10'a yükselen ailelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
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"Bu ne arabasıdır, kaç trilyondur? Bir de benim elimdeki telefona bakın. Çıkıp bunun bir açıklamasını bize yapsın. Burası Fransa, benim oğlum da dağda. Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da. Nerede bu insan hakları. Bunun oğlu Fransa'da buyurun. Bu da kızı. Bunlar bizim yemeklerimizi beğenmezler. Bizde kuru fasulye, bulgur pilavı var. Başka bir şey yok. Kim bu arabayı alabilir. Bunlar alabilirler. Artık yeter. Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor. İnşallah boğazında kalır sizin."
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