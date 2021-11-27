Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı'nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde
Megakent İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.
27.11.2021 14:49
- Son Güncelleme: 27.11.2021 14:50
İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi.
KEÇİLER OTLUYOR
İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü.