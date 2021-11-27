Vav TV İzle
Haberler Güncel Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı'nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı'nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Megakent İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.

27.11.2021 14:49 - Son Güncelleme: 27.11.2021 14:50
Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı’nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı’nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.

Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı’nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

KEÇİLER OTLUYOR
İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü.

Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı’nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

Eskiden balıklar yüzen Alibeyköy Barajı’nda artık keçiler otluyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.


SON DAKİKA