Bir sen eksiktin: NU varyantı! Sağlık Bakanlığı'ndan NU varyantı açıklaması! DSÖ ismini değiştirdi!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün bir yeni varyantı daha ortaya çıktı. NU varyantı olarak bilinen B.1.1.529, Güney Afrika'da görüldü. NU varyantı hakkında BioNTech'ten açıklama geldi. BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi. Öte yandan birçok Avrupa ülkesi seyahati durdurduğunu açıklarken DSÖ söz konusu varyantın ismini değiştirdi. Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da NU varyantı hakkında flaş açıklamada bulundu. Koca, söz konusu yeni varyant nedeniyle Güney Afrika ülkelerine seyahatin durdurulduğunu açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cuma günü saat 12.00 itibarıyla Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Esvatini'den İngiltere'ye yapılacak uçuşları geçici olarak durduklarını açıkladı.
KORKULAN OLDU
Javid, "Bu varyantın Delta varyantına kıyasla daha bulaşıcı olabildiğine ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceğine yönelik ilk işaretlere sahibiz" dedi.
Bir uzman B.1.1.529 ismiyle tanımlanan yeni varyantı "şimdiye kadar gördüklerimizin en kötüsü" olarak tanımladı ve virüsün sahip olunan bağışıklıktan kurtulma potansiyelinin olduğuna dair bazı endişelerin olduğunu dile getirdi.
Uzmanlar daha önce B.1.1.529 varyantının 30'dan fazla mutasyona sahip olduğunu açıklamıştı. Bu mutasyon sayısı, şimdiye kadar bir varyantta en çok kaydedilen ve Delta'nın iki katı kadar olduğu anlamına geliyor.
DELTA'DAN DAHA BULAŞICI
Bu durum, yeni koronavirüs varyantının, önceki herhangi bir versiyondan daha fazla darbeye dayanıklı ve bulaşıcı olabileceğini düşündürdü.
Önümüzdeki günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Nu' olarak adlandırılabilecek olan varyant, Güney Afrika'daki enfeksiyonlarda hızlı ve büyük bir artışa neden oldu ve şimdiden üç ülkeye yayıldı.
BİONTECH'TEN AÇIKLAMA
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.