Bir sen eksiktin: NU varyantı! Sağlık Bakanlığı'ndan NU varyantı açıklaması! DSÖ ismini değiştirdi!

Bir uzman B.1.1.529 ismiyle tanımlanan yeni varyantı "şimdiye kadar gördüklerimizin en kötüsü" olarak tanımladı ve virüsün sahip olunan bağışıklıktan kurtulma potansiyelinin olduğuna dair bazı endişelerin olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar daha önce B.1.1.529 varyantının 30'dan fazla mutasyona sahip olduğunu açıklamıştı. Bu mutasyon sayısı, şimdiye kadar bir varyantta en çok kaydedilen ve Delta'nın iki katı kadar olduğu anlamına geliyor.