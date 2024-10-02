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Elinde olanlara piyango vurdu: Tek bir tanesi 97.760 TL oldu

Altın, yüzyıllardır yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve özellikle piyasa dalgalanmaları arttığında daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye'de de altın piyasası geleneksel ve kültürel bağlamlarda büyük öneme sahiptir. Özellikle Kapalıçarşı Beşli Altın son zamanlarda hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih edilen değerli ürünlerden biri haline gelmiştir.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:06 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:14
Elinde olanlara piyango vurdu: Tek bir tanesi 97.760 TL oldu

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirse de, altın hâlâ güvenli liman olma özelliğini koruyor. Son dönemlerde özellikle nadir bulunan Kapalı Çarşı Beşli Altın, hem kuyumcuların hem de yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bir adet Kapalı Çarşı Beşli Altın'ın fiyatı 97.760 liraya kadar yükseldi. Peki, Kapalı Çarşı Beşli Altın nedir ve hangi çeşitleri bulunur? İşte merak edilen detaylar...

Elinde olanlara piyango vurdu: Tek bir tanesi 97.760 TL oldu

Elinde Kapalı Çarşı Beşli Altın Olan Yaşadı

Güncel piyasalarda Kapalı Çarşı Beşli Altın'ın alış fiyatı 97.760,07 TL, satış fiyatı ise 99.685,44 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın 4.933,00 TL'den alınıp 4.984,00 TL'den satılırken, gram altın 2.905,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalı Çarşı Beşli Altın, yüksek fiyatıyla diğer altın türlerini geride bırakarak dikkat çekiyor.

Elinde olanlara piyango vurdu: Tek bir tanesi 97.760 TL oldu

Kapalıçarşı Beşli Altın Çeşitleri

Kapalıçarşı Beşli Altın farklı tasarımlara sahip olup bu çeşitler işçilik ve tasarım detaylarına göre birbirinden ayrılmaktadır:

Standart Beşli Altın: Basit bir tasarıma sahip olan bu çeşit, beş Cumhuriyet Altını'nın bir zincir veya kurdele ile birleştirilmesiyle oluşturulur. Yatırım amaçlı tercih edilir ve saf altından yapılır.

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