Eşi vefat eden kadına 300 BİN TL DESTEK ödemesi! Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi! SYDV başvuruları başladı! Çocuklu kadınlara...

BELEDİYELER VE HAYIRSEVERLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade ederek,

"Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV'mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor" dedi.